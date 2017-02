Mieders: Budget konnte beschlossen werden

15.02.2017, 12:00 Uhr

Nachdem der Miederer Gemeinderat den Budget-Voranschlag im Jänner abwies, wurde er nun beschlossen.

Vorwürfe aufklären

MIEDERS (kr). Weil die Liste 1 und die Zukunftsliste Mieders dem Budget-Voranschlag im Jänner nicht zugestimmt hatten, wurde er im Gemeinderat mit 7 zu 6 Stimmen abgelehnt.In der Sitzung vergangenen Donnerstag legte Bürgermeister Daniel Stern genau denselben Budget-Voranschlag abermals vor – und er wurde einstimmig beschlossen.Die diversen Vorwürfe, die es bei der Sitzung im Jänner bezüglich des Voranschlages gab, wurden auch in dieser Sitzung wieder thematisiert. Durch eine genaue Aufstellung und Auflistung der Unterschiede, die es zwischen der Konzeptliste und dem Voranschlag – es sind fünf an der Zahl – gegeben hat, versuchte Bürgermeister Daniel Stern, die Vorwürfe aufzuklären. Er betonte außerdem, dass er durch die Liste lediglich informieren und kommunizieren wollte: "Ich überlege mir aber ganz genau, ob ich das noch einmal so mache.“

Herangehensweise

Einstimmiger Beschluss

Der ehemalige Bürgermeister Manfred Leitgeb räumte wiederum ein, dass die Herangehensweise für den Gemeinderat sehr verwirrend gewesen sei. Um politisches Hickhack gehe es hier keineswegs – Leitgeb: "Man war einfach mit dem Budget nicht zufrieden. Mit politischem Hickhack hat das absolut nichts zu tun."Am Ende wurde der Budget-Voranschlag für das Jahr 2017 – dieselbe Fassung wie vom 19. Jänner – einstimmig beschlossen.Bürgermeister Daniel Stern: "Manchmal muss die Gangart auch einfach eine schärfere sein, damit man später wieder gut und konstruktiv arbeiten kann."