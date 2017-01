Winter Open Air am Dorfplatz in Neustift

14.01.2017, 16:27 Uhr

Live-Musik, Night Shopping und Schneekunst wurden beim Winter Open Air geboten.

NEUSTIFT (es). Am Dienstag veranstaltete der Tourismusverband Stubai gemeinsam mit den Neustifter Kaufleuten das erste Winter Open Air im Jahr 2017 am Dorfplatz in Neustift. Die Geschäfte am Dorfplatz luden die Besucher zum Night Shopping ein und gleichzeitig gab es ab 19:30 Uhr bei freaiem Eintritt ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm im Freien. Ein Schneekünstler formte nach dem Vorbild einer Holzstatue einen Skifahrer aus Schnee, auf einer Leinwand wurden imposante Filme aus dem Stubaital gezeigt und auf der Bühne sorgte zu Beginn ein DJ für die musikalische Umrahmung. Ab 20:30 Uhr trotzte die Band Four2gether der Kälte und heizte mit stimmungsvoller Live-Musik den Besuchern ein. Bei einer Schneebar wurden die Gäste mit warmen sowie kalten Getränken versorgt.