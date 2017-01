JVP freut sich über aktives Jahr in der Region

04.01.2017, 14:29 Uhr

Neben einem intensiven Wahlkampf und dem stetigen Ausbau von Ortsgruppen und Stützpunkten wie in Fulpmes und Neustift konnte die JVP im Bezirk auch einen Anstieg der Mitgliederzahl um mehr als 50 Prozent verzeichnen. „Das letzte Jahr hat einmal mehr gezeigt, dass die JVP die stärkste politische Jugendorganisation und die treibende „Landeskraft“ in Tirol ist“, so der JVP-Bezirksobmann.

In Kooperation mit dem Wirtschaftsbund organisierte die JVP Innsbruck-Land Veranstaltungen in Völs, Hall und Fulpmes. Im Rahmen des Bezirksausfluges wurde den Mitgliedern der gemeinsame Besuch des höchst geförderten Infrastrukturprojekt Europas – dem Brennerbasistunnel – ermöglicht.Für das kommende Jahr eine Aktion unter dem Motto „Dort leben wo andere Urlaub machen“ geplant. „Mit dieser Aktion legen wir den Schwerpunkt auf die vielfältigen Chancen die Tirol bietet und wollen einen Beitrag dazu leisten, um das Bewusstsein dafür in der Bevölkerung zu stärken“, erklärt Gaugl. „Wir werden im neuen Jahr auch die Kooperation mit dem Wirtschaftsbund weiterführen und gemeinsam mit den Jungbauern eine Veranstaltung organisieren“, schließt Gaugl ab.