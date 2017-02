Auf "zwoa Brettln" im Rennfieber

05.02.2017, 20:13 Uhr

Die Mitglieder des SV Navis/Sektion Schi lieferten sich spannende Duelle bei der diesjährigen Vereinsmeisterschaft in Trins.

Flotte Küken, wahre Meister

TRINS (lg). Der Kampf um den Vereinsmeistertitel der Naviser Schi-Asse ging am Samstag nach einigen Jahren Pause in eine neue, lang erwartete Runde. Unter der Rennleitung von Stephan Spörr wurden für den von Josef Omminger gesetzten Kurs beim Schilift in Trins in allen Altersstufen die Rennschi "gewachselt". Obmann Florian Spörr fungierte als Zielrichter, Vinzenz Gebauer gekonnt als Moderator.Bei den "Küken weiblich" erreichte Mona Peer den ersten Rang. bei den "Küken männlich" sorgte David Omminger, der stolz seinem Papa und Vereinsmeister Gerhard Omminger durch den Kurs folgte, für reichlich Applaus. Den hat sich der kleine Schi-Star mit Geburtsjahr 2014 auch mehr als verdient. Weiters setzten sich Lorena Bauer, Gabriel Meran, Simon Wieser, Lea Vrataric, Diego Tragler, Anja Moser, Fabian Schwarz, Nadine Spörr, Josef Omminger und Gerhard Omminger in ihren jeweiligen Klassen durch. Den Vereinsmeistertitel holten sich, wie von vielen "Insidern" nicht anders erwartet, erneut Gerhard Omminger und Nadine Spörr.