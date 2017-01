Aufwärtstrend bei Florian Glatzl

29.01.2017, 16:59 Uhr

Naviser Naturbanrodler in Deutschnofen auf Rang 6

DEUTSCHNOFEN. „Endlich mal gesund an den Start gegangen!” Das war die erste Bilanz die Naturbahnrodler Florian Glatzl am Sonntag nach dem Naturbahnrodel-Weltcup in Deutschnofen (Ita) zog. Mit Rang sechs war er hinter dem zweitplatzierten Thomas Kammerlander zweitbester Österreicher und mit seinem sportlichen Auftreten sehr zufrieden.„Bisher war die Saison ja wirklich sehr durchwachsen. Diesmal war die Leistung in Ordnung. Nun hoffe ich, dass er Aufwärtstrend anhält und ich am kommenden Wochenende bei der Weltmeisterschaft in Rumänien eine gute Leistung zeigen kann”, sagte Glatzl.