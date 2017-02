Ladies machten den Stubaier Gletscher unsicher

10.02.2017, 12:02 Uhr

Von 27. bis 29. Jänner fanden am Stubaier Gletscher die Kästle Powder Department Ladies Days statt.

NEUSTIFT. Wenn 28 Frauen ein Wochenende lang zusammen am Stubaier Gletscher unterwegs sind, dann ist das keinesfalls nur eine Genuss-Skifahrer-Partie. Mädels können auch anders! Besonders dann, wenn sie Ski vom Vorarlberger Traditionsunternehmen KÄSTLE unter den Schuhen haben und von 4 staatlich geprüften Berg- und Skiführern über ihre eigene Komfortzone hinausgebracht werden. Dann gehören Klettergurte zum Befahren des Gletschers zur Selbstverständlichkeit und stehen Abseilaktionen in Steilrinnen auf der Tagesordnung. Dabei kamen aber nicht nur arrivierte Freeriderinnen voll auf ihre Kosten, sondern hatten auch Anfängerinnen ihren Spaß und machten tolle Fortschritte in ihrem Fahrkönnen.