Medaillenregen für Stubaier Schwimmer!

29.01.2017, 16:55 Uhr

Erfolgreicher Tag im Schwimmen für den SV Freizeitcenter StuBay Telfes beim 2. Oberland-Cup 2017 in Innsbruck.

(kr). Hannah Daringer gewann 2 x GOLD über 25m Rücken und 25m Schwimmbrett-Beine, Laura Hupfauf einmal über 50m Freistil und 25m Schwimmbrett-Beine Silber und Bronze, Nicole Budin einmal Silber über 50m Delfin. Bei den Junioren und in der Allgemeinen Klassen konnten weitere 3 x Gold, 1 x Silber durch Christina Mair (100m Rücken, 100m Freistil), Gerald Daringer (100m Freistil) und Alexander Zeilinger (100m Freistil) erschwommen werden."Mit insgesamt 20 Top-Ten Platzierungen und einem 2. Platz in der Herren 4 x 50m Lagen-Staffel der Allgemeinen Klasse durch Luis Jenewein (8 Jahre), David Schafferer (11 Jahre), Alex Zeilinger und Gerald Daringer sind wir sehr zufrieden und blicken schon mit Vorfreude auf die kommende Tiroler Landesmeisterschaft am letzten Februarwochenende!“, so die Sektionsleitung samt Trainern.