Saisonstart in der Schlick

12.12.2016, 06:57 Uhr

Beim diesjährigen Winter-Warm-Up lag der Fokus auf Gemütlichkeit.

FULPMES (suit). Unter dem Motto "Zurück zur Gemütlichkeit" lud das Skizentrum Schlick 2000 am vergangenen Samstag bei traumhaftem Wetter und perfekten Pistenverhältnissen zum Winterstart. Trotz fehlendem Naturschnee konnte Dank neuester Technik genügend Kunstschnee produziert werden, um sogar eine Abfahrt bis zur Talstation zu ermöglichen. Zum Saisonauftakt erwarteten die Gäste kostenlose Schmankerln und Heißgetränke im Panorama Restaurant Kreuzjoch. Außerdem gab es die Möglichkeit, die neuesten Trends im Carving-Bereich beim Skitest kennenzulernen. Skifahrer, die ihre Technik auffrischen und perfektionieren wollen, hatten zudem die Möglichkeit, mit Skilehrern ein Perfektionstraining zu machen. Für die kleinen Besucher wartete ein Pistenbully direkt an der Bergstation, um von neugierigen Kindern entdeckt zu werden. Zu den Programmpunkten gab es zusätzlich die Möglichkeit, beim Gewinnspiel teilzunehmen, bei dem es unter anderem Liftkarten und vieles mehr zu gewinnen gab. DJ Alex Weber umrahmte das Opening mit internationalen Hits. Christina Binna (Marketing Schlick 2000) freute sich über einen gelungenen Auftakt: "Der Start in die neue Saison könnte bei diesen Wetter- und Pistenverhältnissen kaum besser sein." Durch die flächendeckende Beschneiung stehe den Wintersportlern der Großteil der insgesamt über 20 Pistenkilometer und 17 verschiedenen Abfahrten bereits zur Verfügung.

Auch heuer finden wieder zahlreiche Events in der Schlick 2000 statt. Bei der "Night of Colours", die heuer von Dezember bis März insgesamt acht Mal stattfindet, werden die Zuschauer mit einem Showprogramm aus Farbe, Licht und Feuer überrascht. Im März und April findet jeden Sonntag auf einer anderen Hütte eine Party statt. Ob Live-Musik, DJ, Jazz oder Schlager - es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Möglichkeit zum Nachtrodeln besteht jeden Mittwoch ab Ende Dezember. Am kommenden Sonntag können sich alle Wintersportler auf die Suche nach versteckten Weihnachtsgeschenken im Schigebiet machen. Zu Ostern findet dann die große Ostereiersuche im ganzen Schigebiet statt.