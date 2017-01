Schönberger Rennrodler in Maria Zell erfolgreich!

29.01.2017, 21:09 Uhr

Dabei konnte Alois Kalchschmid in seiner Klasse den zweiten Platz erringen - er musste sich nur dem Lokalmatador geschlagen geben.Tobias Übergänger lieferte bei seiner Trainingsfahrt einen schweren Sturz, blieb aber fast unverletzt.Die beiden Wertungsläufe und somit die Gesamtwertung seiner Klasse gewann der junge Schönberger dann in souveräner Manier mit vier Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten.Diese tollen Leistungen sind dem Betreuer und Trainer Gottfried Hofer zu verdanken, der neben dem Material auch die beiden Athleten hervorragend auf jedes Rennen einstellen kann.Kommendes Wochenende soll die Revanche - also ein weiterer Vergleichskampf Stmk-Tirol, diesmal auf der Heimbahn des SV Schönberg in Trins stattfinden.Die Sektion Rennrodeln des SV Schönberg freut sich auf reges Zuschauerinteresse!