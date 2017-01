Sportlicher Start ins neue Jahr beim Hobby-Mix-Doppelturnier des Tischtennisverein Raiba Neustift

21.01.2017, 22:37 Uhr

Neder: Turnhalle | Alle Jahre wieder folgen viele Hobby-SpielerInnen aus Nah und Fern der Einladung des Tischtennisverein Raiba Neustift, beim beliebten Hobby-Mix-Doppelturnier mitzumachen. Die TeilnehmerInnen der heurigen Ausgabe kamen aus ganz Tirol – von Kitzbühel bis Telfs – und waren zwischen 15 Jahren und 70+ Jahren.Die Paarungen wurden wie immer vor Turnierbeginn zusammengelost und spielten in 2 Gruppen jeder gegen jeden. Danach kämpften die Gruppen-Erstplatzierten um den 1. und 2. Platz, die Gruppen-Zweitplatzierten um Platz 3 und 4 etc. Dank der perfekten Turnierleitung durch Miriam Pfurtscheller lief alles reibungslos ab. In der bestens geführten Kantine wurde so mancher Spielzug noch nachbesprochen und Tipps für weitere Spiele ausgetauscht.

Nach über 5 Stunden spannenden Spielen, bei denen auch der Spaß und die Freundschaftspflege nicht zu kurz kamen, standen folgende Sieger-Teams fest:1. Michael Müller (TTV Raiba Neustift) & Armin Bachler (Naturfreunde Steinach)2. Barbara Lanznasterer (TTV Innsbruck) & Serafino Sirtuicio (TTV Inzing)3. Andrea Reimair (Naturfreunde Steinach) & Klaus Hammerl (TTV Inzing)Alle 17 Paarungen waren sich einig, dass das Turnier auch heuer wieder ein voller Erfolg war und freuen sich schon auf die nächste sportliche Herausforderung. Der TTV Raiba Neustift bedankt sich bei allen TeilnehmerInnen sowie allen vereinseigenen HelferInnen herzlich für die tolle Veranstaltung.