Tag der offenen Tür in der Skimittelschule Neustift

22.01.2017, 10:52 Uhr

Gestartet wurde dabei mit einem Skitraining bei den Serlesbahnen in Mieders. Dabei konnten alle interessierten Kinder Trainingseinheiten mit dem Trainerteam der Ski-Mittelschule Neustift absolvieren. Abgeschlossen wurde das Training mit einer Demo-Show der Schülerinnen und Schüler der ersten und vierten Klasse an der Talstation.Danach ging es weiter ins internat der Ski-Mittelschule in Kampl, wo sich die Kinder und Begleitpersonen bei einer Jause stärken konnten und anschließend das Internat bei Führungen besichtigen konnten.Den Abschluss bildete der Einblick in den Unterricht und das Konditionstraining. Gemeinsam mit den Trainern konnten die Interessierten Elemente aus dem Trainingsalltag erleben und auch Einblick in den Schulalltag zu bekommen.