Tiroler Meisterschaft 2016 (!) im Naturbahn-Rennrodeln

15.02.2017, 21:45 Uhr

Ried im Oberinntal - dort fand am 15. Feber 2017 die nachgetragene Landesmeisterschaft der Naturbahn-Rennrodler statt!Nachdem diese Landesmeisterschaft im Rennwinter 2015/16 aufgrund der Wetterlage - es war einfach zu warm - nicht ausgetragen wurde, fand nun dieser Bewerb am 15.2. in Ried iO statt. Bei sehr guten Bedingungen konnte ein unfallfreies Rennen gefahren werden. Die Klasseneinteilung wurde vom Vorjahr übernommen.

Auch aus diesem Wettbewerb gingen die Rennrodler des SV Raika Schönberg mit super Platzierungen hervor.In der Klasse Jugend gesamt siegte Miguel BRUGGER vom SV Umhausen. Vizemeister wurde Alois KALCHSCHMID vom SV Raika Schönberg, den dritten Platz eroberte Julian RAINER, SV Schmirn.Tobias ÜBERGÄNGER, welcher letztmalig in der Schülerklasse startete, fuhr zwei sehr gute Läufe und sicherte sich damit den Landesmeistertitel 2016 in dieser Klasse vor Paul KUEN und Daniel RIETZLER, beide RV Ried im Oberinntal.Für heuer steht noch ein großer Wettkampf bevor, die FIL Jugendspiele auf der Seiser Alm, Südtirol, vom 24. - 26. Feber 2017.Dabei handelt es sich praktisch um die Europameisterschaften im Nachwuchbereich.Die Athleten um Trainer Gottfried HOFER freuen sich schon auf diesen Saisonhöhepunkt mit internationalen Teilnehmern.