Tiroler Meisterschaft 2017 im Naturbahn-Rennrodeln

15.02.2017, 21:18 Uhr

Dabei konnten die für den SV Raika Schönberg startenden Athleten wieder anständig aufzeigen!Tiroler Meister in der Jugend-Gesamtklasse wurde Julian RAINER vor Alois KALCHSCHMIT (beide SV Schönberg), den guten aber unbedankten vierten Platz belegte Tobias ÜBERGÄNGER, der erst heuer von der Schülerklasse aufgestiegen war.Ein Dank gilt allen Helfern und Verantwortlichen, die diese Meisterschaft ermöglicht und unterstützt haben.Da die Naturbahn in Trins leider sehr wetteranfällig ist, wurde wiederum laut darüber nachgedacht, ob nicht vielleicht in Schönberg der Bau einer Naturrodelbahn ohne allzugroßen Aufwand möglich wäre. Die ersten Überlegungen dazu wurden schon diskutiert.Einhellig jedoch die Meinung aller, dass der Rodelsport Dank dem rührigen Trainer Gottfried HOFER in Schönberg immer noch so hoch im Kurs steht!