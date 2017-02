Tischtennis gegen Wunden des Terrors

12.02.2017, 19:00 Uhr

Najla Emac ist zwölf Jahre alt. Seit sie vor neun Jahren bei einem Terroranschlag beide Beine und den rechten Arm verlor, sitzt sie im Rollstuhl - doch trotz ihres schweren Handicaps ist die junge Irakerin auch ein großes Tischtennis-Talent. O-Ton 1, Najla Emac, Tischtennis-Spielerin:„Ich habe bereits an der Meisterschaften in Jordanien und Asien teilgenommen. Ich bin eine Athletin, spiele im Verein, und wenn ich spiele, fühle ich mich einfach besser.“Najla teilt ihr Schicksal mit tausenden Irakern. Als sie drei Jahre alt war, wurde das Auto der Familie von einer Bombe am Straßenrand erfasst. Ein Tag, der ihr Leben veränderte. Trotzdem kam für Najla ein Leben in Traurigkeit nie in Frage.O-Ton 2, Amal Salih, Najlas Mutter:„Seit einer Explosion ist meine Tochter körperlich behindert. Doch sie lässt sich nicht unterkriegen. Sie hat mit Tischtennis angefangen, und entwickelt sich. Ich wünsche mir, dass sie ihre Ziele erreicht und ihre Träume verwirklicht. Ja, sie hat einen Arm und beide Beine verloren, aber das bringt sie nicht davon ab, eigene Ziele zu haben. Ich will nicht, dass sie traurig ist, deshalb spielt sie Tischtennis. Sie liebt diesen Sport.“Die Zwölfjährige lässt sich durch ihre Einschränkungen nicht unterkriegen. An der Tischtennisplatte hat sie nicht nur Spaß, sie ist auch erfolgreich. Mittlerweile spielt sie sogar in der Nationalmannschaft.O-Ton 3, Samir Ali, Leiter des irakischen Tischtennisverbandes:„Es war Schicksal, dass wir Najla entdeckt haben haben. Sie kommt aus der Provinz Diyala, ist erst zwölf Jahre alt und wurde bereits Opfer eines Terroranschlags. Das paralympische Komitee in Diyala hat sie vorgeschlagen und sie an der irakischen Meisterschaft teilnehmen lassen. Dabei hat sie uns mit ihrem Talent sehr überrascht, weil sie gegen die anderen Spieler der Nationalmannschaft gewann.“Najla möchte sich von nichts einschränken lassen. Deshalb spielt sie Tischtennis.