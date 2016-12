Tischtennis -Lehrgangsausschreibung für Fulpmes und Kirchbichl

In der Zeit vom 27.12.2016 bis 30.12.2016 findet in Kirchbichl und in Fulpmes ein Tischtennislehrgang für Nachwuchsspieler und Spielerinnen statt.Spieler und Spielerinnen, die in den Tiroler-Leistungsklassen ihrem Alter entsprechend auf den vorderen Rängen stehen und in den Tiroler Ligen und Klassen gute Platzierungen aufweisen können.je 14 Spieler und Spielerinnen in Fulpmes und Kirchbichl27.12. 9:00 Uhr 27.12. 9:00 Uhr Ende: 30.12. 16:00 Uhr 30.12. 16:00 Uhr Lehrstab: Kirchbichl: Staatl. gepr. Trainer Pflueger Manfred Staatl. gepr. Trainerin Kapfinger Martina

Spieler oder Spielerinnen, denen es nicht zumutbar ist nach dem Training nachhause zu fahren werden am Lehrgangsort untergebracht und betreut. Für alle Spieler oder Spielerinnen ist ein gemeinsames Mittagessen vorgesehen.Übernimmt der ASVÖ-Tirol, jedoch hat jeder Teilnehmer einen Kursbeitrag von € 20,- (bei Übernachtung € 35,-) zu bezahlen.sind an den Landesfachwart bis spätestens 20.12.2015 zu richten: Tembler Johann Blutschwitzerweg 36 6166 Fulpmes  (05225) 63 77 9 oder (0664/5333411) j.tembler@gmx.atMit sportlichen Grüßen LFW Tembler JohannMehr Termine unter....Tiroler Tischtennisverband http://www.tischtennis.tirol/ TSV-AustriAlpin Fulpmes http://www.tsv-fulpmes.at/ Interessante Tischtennisnews auch unter... http://www.tischtennisfueralle.at/