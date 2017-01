Zwei Medaillen für Stubaier Rodel-Asse

23.01.2017, 16:30 Uhr

Hanna Prock und Nico Gleirscher holen Silber und Bronze in Oberhof

OBERHOF (kr). Der Junioren-Weltcup in Oberhof, der gleichzeitig als Europameisterschaft gewertet wurde, war für den Nachwuchs der Kunstbahnrodler des Österreichischen Rodelverbandes eine Reise wert. Bei den Burschen zeigt sich Nico Gleirscher aus Telfes bestens in Schuss und holte die Bronzemedaille. Hervorragend dann auch der Auftritt von Rodeltalent Hannah Prock aus Mieders im Bewerb der Juniorinnen: Lediglich die Deutsche Jessica Diebel war schneller.Trainer Otto Mayregger war mit dem Auftreten seiner Nachwuchsathleten hochzufrieden: „Wir dürfen nicht vergessen, dass die Deutschen auf der Bahn in Oberhof einen enormen Heimvorteil hatten. Unser Abschneiden konnte sich dementsprechend wahrlich sehen lassen.“