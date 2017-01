Neues Eltern-Kind-Zentrum in Fulpmes

31.01.2017, 09:00 Uhr

In den neuen Räumlichkeiten des Sozial- und Gesundheitssprengels Stubaital wird ab April auch ein Eltern-Kind-Zentrum eingerichtet.

Neue Basis im Stubai

FULPMES. Seit Jänner befindet sich der Sozial- und Gesundheitssprengel Stubaital in den neuen Räumlichkeiten am Kirchplatz in Fulpmes – ehemals befand sich dort die Filiale der Bank Austria Creditanstalt.In diesen Räumlichkeiten soll ab 2. April auch ein neues Eltern-Kind-Zentrum unter dem Motto "Begleitung für die ersten 1.000 Tage des Lebens" entstehen.Betrieben wird das neue Eltern-Kind-Zentrum in Fulpmes vom EKiZ Wipptal, das es bereits seit dem Jahr 2004 gibt. Obfrau Simone Mühlsteiger: "Wir freuen uns von ganzem Herzen, euch auch in Fulpmes unser Programm anbieten zu dürfen. Wir bedanken uns auch sehr bei der Gemeinde Fulpmes, die allen Familien im Stubai dieses Angebot ermöglicht." Für Bürgermeister Robert Denifl ist dies ein wichtiger Schritt für alle Familien: "Damit wurde eine Lücke gefüllt."

Angebot fürs ganze Tal

Shiatsu und mehr

Im Wipptal hat das Programm in Steinach gestartet und breitete sich dann auf Ellbögen, Obernberg, Matrei und weitere Gemeinden aus. Diese Entwicklung erhofft man sich nun auch im Stubai: Mit der Basis in Fulpmes sollen die Kurse aber für das gesamte Stubai angeboten werden – so sollen auch die anderen Gemeinden des Tales miteinbezogen werden. Die Gemeinde Fulpmes stellt für das Projekt 20.000 Euro zur Verfügung.Die Bandbreite der Angebote im Eltern-Kind-Zentrum Fulpmes reicht von Geburtsvorbereitung, Shiatsu für Babys und Rückbildungsgymnastik bis hin zu pädagogischen Vorträgen, Workshops und Seminaren für Mütter und Väter. Angelika Koidl, Geschäftsführerin von EKiZ, betont: "Ziel ist es, Eltern in alltäglichen Situationen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, den Erfahrungsaustausch zu fördern und Kindern den Umgang mit Gleichaltrigen zu ermöglichen."