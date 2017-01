Wirtschaftbund Schönberg lud zum "Get together"

19.01.2017, 20:16 Uhr

Ein gelungener Abend für die Schönberger Wirtschaft mit Wiederholungsbedarf!

„Mir ist wichtig, dass die Wirtschaft in unserer Gemeinde vernetzt und informiert ist und eine starke Stimme besitzt. Dafür setze ich mich gemeinsam mit meinen Stellvertretern und mit meinem Team gerne ein!“ So eröffnete der Ortsobmann des WB Schönberg, Georg Sykora, das erste „Get together der Schönberger Wirtschaft“ – einem Abend mit viel Netzwerk und vielen neuen Inputs im Zeichen den Unternehmergeistes im Hotel "Stubai". In Anwesenheit von Bürgermeister Hermann Steixner, des ehemaligen Ortsobmanns und jetzigen Spartenobmanns Gewerbe und Handwerk, KR Georg Steixner und von Bezirksobfrau BR Anneliese Junker wurde den Gästen ein Überblick über die Wirkungsgebiete des Wirtschaftsbundes auf Gemeinde-, Landes- und Bundesebene vermittelt. Im Anschluss gab Unternehmensberater Manfred Schwaiger (Fa. "Experiences") neue unternehmerische Denkanstöße zum Thema „Kommunikation und Mitarbeiterführung“.