Filmkritik: Arrival

11.12.2016, 16:35 Uhr

Was bedeutet es ein Mensch zu sein? Was ist Zeit? Wie beeinflusst Sprache unser Denken? Gibt es einen Anfang und ein Ende oder kann jeder Moment gleichzeitig existieren - wie ein Kreis? Das sind die Fragen, die „Arrival“ aufwirft. In einer ruhigen und distanzierten Erzählweise, zwischen „Contact” und „2001: A Space Odyssey”, bricht Denis Villeneuve nicht nur thematisch sondern auch dramaturgisch lineare Denkmuster. FAZIT: Philosophisch Anspruchsvolle Begegnung der 5. Art! Elisabeth Knittelfelder ++++