Filmkritik: Manchester By The Sea

01.02.2017, 16:42 Uhr

Nach dem Tod seines Bruders muss Lee Chandler (Casey Affleck) in seine Heimatstadt Manchester-by-the-Sea zurückkehren, um sich um seinen 16-jährigen Neffen Patrick (Lucas Hedges) zu kümmern. Afflecks Charakter ist erfüllt von einem Ozean an Schmerz, Wut und Reue und ist doch gleichzeitig unglaublich liebevoll und zärtlich. Die zutiefst menschliche Darbietung, die wunderbar ehrlichen Dialoge und der feine Humor machen dieses Drama zu einem Meisterwerk so tief wie die See! (Elisabeth Knittelfelder) +++++