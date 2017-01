Folgevortrag über Irland

Gleich 2x durfte ich selber den Vortrag von Oliver Bode über die Reiseimpressionen aus Irland sehen. Traumhaft schöne Bilder in allen bunten Farben, ergänzt durch so manche Video-Sequenzen, bringen die Schönheit Irlands zum Ausdruck.

Von Dublin im Osten bis Inishmaan im Westen und von der Skellig Michael im Süden bis nach Bushmills im Norden wurden alle Regionen der Insel in den besten Fotomotiven festgehalten. Besonderes Glück hatten die Reisenden Andreas Kraus, Gerhard Hohneder, Oliver Bode und Oliver Schwinn mit dem Wetter. Selbst die Iren waren erstaunt über so viel Sonnenschein im Frühsommer 2016.

Die kleinen Aaran Inseln durfte ich ja selber schon einmal besuchen, so empfand ich Skellig Michael, den schroffen, einsamen Felsen mit spektakulärem Ausblick als den besonders beeindruckenden Höhepunkt. Ergänzt mit herzigen Aufnahmen von Papageientauchern, den bunten Clowns unter den Seevögeln.

Besonders romantisch und stimmungsvoll ist mir auch Glendalough, das „Tal der zwei Seen“ in Erinnerung geblieben. So gab es immer wieder Hinweise auf den 2. Teil des Vortrages, wo Oliver Bode mit seiner beruhigenden Erzählstimme über die Irischen Segenswünsche nachdachte.

Erstmals gab es beim Vortrag ein wunderschönes Büchlein, welches wir Gäste als Souvenir mitnehmen durften. Dieses Büchlein „Von der Weisheit Irischer Segenswünsche“ ist gleichzeitig die Einladung für einen weiteren Vortrag.

Noch einmal werden schönste Bilder aus Irland gezeigt und diesmal soll der Teil mit den Segenswünschen etwa 35 Minuten, also 50% des Vortrages, dauern.



Am Montag, 13. Februar 2017

im Rathaussaal Mureck

Beginn um 19:30 Eintritt: Freie Spende