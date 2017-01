Es ist der ganz normale Wahnsinn: ein Paar, seit 27 Jahren verheiratet, trennt sich und kommt dann die nächsten 30 Jahre immer wieder zusammen auf der Suche nach ihrer verlorenen Liebe. In “Unerhört intim“ greift Leilah Assumpção im Rahmen einer Komödie ein Thema auf, das nicht nur in Brasilien brisant wird: das Alter und der Sex im Alter. In einem Land, das sich als jung versteht und in der die Jugend ein Fetisch ist, gelingt es der Autorin in Form einer Komödie, auf fantasievolle und berührende Weise, existentielle Fragen aufzuwerfen, die nicht spezifisch „brasilianisch“, sondern schlicht universell sind. Leilah Assumpção begann während der Militärdiktatur zu schreiben. Selbstkritisch analysiert sie fragwürdig gewordenen Strukturen überkommener Beziehungsformen, der Sexualität und das Rollenverständnisses der Frau in der reaktionären, auf Traditionen pochenden brasilianischen Gesellschaft. Trotz erheblicher Widerstände und anfänglicher Zensur gelang es Leilah Assumpção– teils unter abenteuerlichen Umständen – ihrer Stimme Gehör zu verschaffen. Sie wurde sehr bald bekannt und gehört heute zu den etablierten Theaterautorinnen Brasiliens.

Regie/Raum: Peter Faßhuber; Technische Einrichtung: Michael Traussnigg; Produktionsleitung: Julia Faßhuber; Mit: Petra Stock, Hans T. Tafner; Rechte: Zuckerhutverlag Esche&Meermann, München.Eintritt: € 15,- VorverkaufKarten und Infos in der Gästeinfo Bad Radkersburg, Hauptplatz 14,Tel. 03476/2545Veranstalter: Kulturforum Bad RadkersburgKarten: www.kufo.euGästeinfo Hauptplatz 148490 Bad Radkersburg