Essig, Brand und Whiskey

27.09.2016, 17:09 Uhr

Manufaktur Gölles lud zum Tag der offenen Tür mit Erlebnistouren und vielfältigen Verkostungen.

Im Rahmen von "Kulinarischer Herbst" fand in der Manufaktur Gölles der Tag der offenen Tür statt. Insgesamt luden neun Betriebe rund um die Riegersburg die Besucher dazu ein, sich von der Qualität und dem Geschmack der regionalen Produkte zu überzeugen. Eine Neuheit stellte der Whiskey „Brexit" von Gölles dar, den die Besucher erstmals verkosten konnten., Sohn des Essigbarons, erklärt: „Wir orientierten uns nicht an der herkömmlichen Single-Malt-Kultur, sondern an der amerikanischen Produktionsweise mit Mais. Immerhin ist der Maisanbau für unsere Landschaft charakteristisch." Geschmacklich konnte man sich auch von den unterschiedlichsten Essig- und Brandkreationen überzeugen. Auch Besucherzeigt sich begeistert: „Ich lade gerne Freunde zu einem Tagesausflug in unsere Region ein, denn wir haben hier etwas, das jeden interessiert, es aber nicht überall gibt." Für das leibliche Wohl der Gäste sorgte, Küchenchef im Genusshotel Riegersburg, mit Gerichten rund um heimische Getreidesorten. Experimentierfreudige konnten sich an ihren selbst zusammengestellten Essig-Öl-Kombinationen an der Salatbar versuchen.