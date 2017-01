FF Dirnbach: 100% für neues Kommando

15.01.2017, 09:09 Uhr

HBI Hannes Matzhold und OBI Florian Hacker, beide haben in der Feuerwehrjugend ihre ersten Uniformen bekommen, bedankten sich in ihren Antrittsreden für den Vertrauensvorschuss. Sie möchten die großartige Arbeit ihrer Vorgänger weiterführen. Das gute Einvernehmen mit der Marktgemeinde Straden wird weiterhin gegeben sein, versprach auch Bgm. Gerhard Konrad. Er verwies in seinen Grußworten auf die Berichte der Beauftragten, die vom hohen Leistungsstand in der Wehr berichteten.In 636 Tätigkeiten, darunter 2 Brand- und 18 technische Einsätze wurden von der FF Dirnbach fast 12.000 Stunden an Arbeit verrichtet. Die Liste der Tätigkeiten ist lang: Ausbildung in der Feuerwehrschule in Lebring, Durchführung der Technischen Leistungsprüfung, Erste-Hilfe-Kurs, Veranstaltungen wie Binkerball, Fetzenmarkt, Das FEST der FF Dirnbach verbunden mit der 90-Jahrfeier, Kameradschaftspflege, erfolgreiche Teilnahme an zahlreichen Bewerben, und vieles andere mehr. 5 Jugendliche wurden bei dieser Wehrversammlung für die FF Dirnbach angelobt, ein weiteres Zeichen für die erfolgreiche Arbeit mit der Jugend.