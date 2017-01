Geprüft auf Herz und Niere

30.01.2017, 10:54 Uhr

Viktoria Knielys Herzblut steckt in der Gastronomie – und in Berlin.

Von Lisa Suppan

Berlin, Kreuzberg. Das Restaurant "Herz & Niere" wird zum Kultlokal. Die Restaurantleiterin zur Gastgeberin des Jahres 2016. Ein Steiermark-Export, der bei den deutschen Nachbarn hoch punktet: Viktoria Kniely.Aufgewachsen ist Viktoria Kniely in Weinberg bei Fehring. Maturiert hat sie 2009 an der Höheren Lehranstalt für Tourismus in Bad Gleichenberg. Und das, obwohl sie zuerst mit einem ganz anderen Metier liebäugelte: "Eigentlich wollte ich Kindergärtnerin werden", erzählt die 26-Jährige. Schlussendlich ist sie doch noch auf den Geschmack der Gastronomie- und Tourismusbranche gekommen. "Irgendwie hat mich meine Mutter dann doch überzeugen können, die Tourismusschule zu besuchen." Kein Wunder, kennt sich ihre Familie als Betreiberin einer Buschenschank im Heimatort doch nur zu gut in diesem Berufszweig aus.Neben einigen Betrieben in Österreich verschlug es die junge Gastronomin beruflich auch nach Spanien und in die Schweiz. Hängengeblieben ist sie in der deutschen Bundeshauptstadt Berlin. Und das mittlerweile schon seit fünf Jahren.

Begonnen hat die Wahlberlinerin als Chef de Rang und Commis Som­me­li­è­re im Sternelokal "Hugos", ehe Michael Köhle ihr die Stelle als Restaurantleiterin in seinem Lokal "Herz & Niere", das 2017 mit 13 "Gault-Millau"-Punkten ausgezeichnet wurde, anbot. "Dass Viktoria sich nach ihrer Zeit im Hugos für mein Restaurant entschied, gehört zum Besten, was mir passieren konnte."Dabei war die Zusage eher eine spontane Aktion. "Vor allem war ich mir bis dato nicht bewusst, dass ich nicht nur im Service, sondern auch am Acker tätig sein werde." Im Restaurant werden nämlich selbst angebaute, alte Kräuter- und Gemüsesorten eingesetzt.Viktoria Kniely arbeitet ganz nach dem Geschmack der 15 Preisrichter der "Berlin Partner". Restaurantkritikerin, Kochbuchautorin und Jurymitglied Rose Marie Donhauser schätzt vor allem die "herzerfrischende Liebenswürdigkeit" und das "fundierte Wissen rund um Wein und Kulinarik" der jungen Steirerin.Seit 1997 wird die gehobene Restaurantkultur der deutschen Bundeshauptstadt durch das Unternehmen ausgezeichnet. Jährlich werden dabei 25 aus insgesamt 72 vorgeschlagenen Kandidaten aus der Gastro-Szene für die Kategorien "Berliner Meisterkoch 2016", "Meisterkoch der Region 2016", "Aufsteiger des Jahres 2016", "Berliner Szenerestaurant 2016" und "Berliner Gastgeber 2016" nominiert. Letztere konnte Viktoria dann zurecht für sich entscheiden.