Heiter in den Advent mit Heinz Marecek

06.12.2016, 10:04 Uhr

Die Adventslesung der besonderen Art brachte das Publikum zum Lachen.

Vanessa Janisch

Im Gerberhaus fand die traditionelle Adventlesung statt. Jedes Jahr werden Autoren aus Österreich eingeladen, um das Publikum in eine andere Welt zu entführen. In diesem Jahr konnte der Verein um Obmann Karl Hermann den Schauspieler, Regisseur und Kabarettisten Heinz Marecek, bekannt unter anderem aus der Serie "Soko Kitzbühel", begrüßen. Er las aus seinem Programm "Ein Fest des Lachens" und begeisterte mit lustigen Geschichten und Gedichten rund um die Advents- und Weihnachtszeit das Publikum im Gewölbekeller. Georg Kreislers "Weihnachten ist eine schöne Zeit" oder Alfred Polgars "Der Hase" – das sind nur zwei der amüsanten weihnachtlichen Erzählungen, die Marecek zum Besten gab.Gleichzeitig wurde mit der Lesung das erste Fenster im Rahmen der Fehringer Adventkalender-Aktion geöffnet, in der Spenden für bedürftige Familien aus der Pfarre Fehring gesammelt werden.