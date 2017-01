Straden bildet Eltern und Großeltern weiter

27.01.2017, 16:53 Uhr

Doris Dreier, Gesundheitstrainerin sprach zum Thema „Der schöne Schein – Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln“. Auf die Frage: „Was können wir wirklich tun?“ gab sie wertvolle Anregungen: Kritisch werden und genau hinschauen, z. B. auf das Etikett, regionale und saisonale Produkte bevorzugen, wie es vielfach im Steirischen Vulkanland schon gelebt wird. „Mit unserem Lebensstil können wir den Markt beeinflussen“, machte die Mitarbeiterin von Styria vitalis den Teilnehmern an der Veranstaltung Mut.Die „Zahnputztante“, (Fachbezeichnung Zahngesundheitserzieherin) Andrea Olbrich gab den Eltern wertvolle Tipps rund um die Karies-Vorsorge. In Kindergärten und Volksschulen übt sie mit den Kindern gemeinsam das richtige Zähneputzen. „Bis zum Alter von 10 Jahren sollen Eltern sehr konsequent sein und die Zähne der Kinder auch regelmäßig nachputzen, so kann man Karies verhindern“, sagt die kompetente Fachfrau.Der nächste Vortrag im Rahmen der Eltern-Kind-Bildung der Marktgemeinde Straden findet am 2. März 2017 um 19.00 Uhr im Haus der Vulkane in Stainz bei Straden statt. Thema ist Geschwisterliebe/-streit, „Kinder haben sich zum Streiten gern“ und ist für alle Besucherinnen und Besucher wieder kostenlos.