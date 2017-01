Unsere Bauern sind am Ball

28.01.2017, 12:14 Uhr

Als Ball der Superlative bewegt der steirische Bauernbundball Tausende Steirer.

Man muss kein Tänzer sein, um ein Fan des größten österreichischen Ballevents zu sein. Viele kommen einfach, um zu schauen – besticht der Bauernbundball doch durch seine musikalischen, kulinarischen und modischen Highlights. Auch der Bezirk ist am Tanzparkett vertreten. 1.000 Südoststeirer stürmen die Landeshauptstadt.Eröffnet wird der 68. Bauernbundball von Startänzer Willi Gabalier, der mit Schülern der landwirtschaftlichen Schulen mit einer "flotten und fetzigen" Show die Choreografie aus dem Vorjahr überbieten möchte. "Es ist sehr spannend, mit so vielen jungen Menschen zusammenzuarbeiten, die sich nicht kennen, und ihnen die Freude am Tanzen zu vermitteln.""Neben der Unterhaltung ist der Bauernbundball auch ein großer Wirtschaftsmotor", erklärt Bauernbunddirektor Franz Tonner. In Summe werden 4,4 Millionen Euro umgesetzt – in der Gastronomie, Hotellerie und in der Modebranche. "Es freut uns, dass 100 Prozent der Besucher tatsächlich in Tracht kommen."

Beeindruckende Zahlen

Wir Südoststeirer tanzen an!

68. Bauernbundball

Ein Blick auf Logistik und Infrastruktur macht klar, warum der Bauernbundball die größte Veranstaltung seiner Art ist. Auf 33.000 Quadratmetern werden 62 Kilometer Kabel verlegt. 2.600 Quadratmeter Holz lässt man verbauen, und 2.200 Scheinwerfer sorgen für die Beleuchtung. "Wir möchten bei der Logistik keine Engstellen haben und haben einige Punkte aus den vergangenen Jahren optimiert", so Tonner. Für 16.000 Besucher werden 50.000 Gläser, 20.000 Teller, 8.000 Flaschen Wein, 20.000 Bierflaschen und 8.000 Flaschen Mineralwasser aufgetischt.Mehr als 400 Karten waren bis Ende Jänner reserviert. "200 kommen sicher noch dazu. Viele bestellten übers Internet", weiß Bezirksobmann Günther Rauch, der in den letzten zehn Jahren nur ein Mal gefehlt hat. Insgesamt dürften 1.000 Südoststeirer nach Graz fahren. Viele lassen sich chauffieren. Acht bis neun Busse stehen bereit.Freilich, der Kulinarik-Bezirk schlechthin ist nicht nur vor, sondern auch hinter der Theke vertreten. Die Schinkenmanufaktur Vulcano, die Eurptionswinzer und auch die Weinblüten aus Tischen haben einen eigenen Stand. Außerdem sind viele Köstlichkeiten mit Vulanlandweizenmehl zubereitet.• 24. Feber• Stadthalle Graz• Beginn: 20 Uhr• Einlass: 18.30 Uhr