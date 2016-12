Ab 2017 im Verbund: LKH Bad Radkersburg und LKH Wagna

29.12.2016, 12:08 Uhr

Die Spitäler Bad Radkersburg und Wagna verschmelzen mit 1. Jänner zum LKH Südsteiermark.

Sechs Wochen ist der offizielle Startschuss zur steirischen Spitalsreform her. Nicht nur zeitlich davon unabhängig kommt es nun nach intensiver Vorbereitung mit 1. Jänner zu zwei Spitalsverbünden. Die KAGes führen die Landeskrankenhäuser Bad Radkersburg und Wagna zum LKH Südsteiermark zusammen. Die Standorte Deutschlandsberg und Voitsberg werden zum LKH Weststeiermark.Von Verbünden auf medizinischer und organisatorischer Ebene sollen sowohl Patienten in der Betreuung als auch Jungärzte in der Ausbildung profitieren, heißt es in einer Aussendung der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft. Aus Vernetzung und Konzentration von Qualifikationen resultiere ein besseres Angebot für die Patienten. Ein Verbund dieser Größenordnung bedeute aber auch mehr Qualität in der Ausbildung mit einem umfangreichen Spektrum an Fallzahlen und Fallbeispielen. Im österreichweit neu geschaffenen Sonderfach „Orthopädie und Traumatologie“ hätte man ohne die Schaffung der Verbünde die gesetzlichen Vorgaben zur Begründung dieses Fachbereichs nicht erfüllen können. So sei man nun in der Lage, die benötigten Fachärzte, die in den Regionen gebraucht werden, selbst am Verbundstandort auszubilden.

Orthopädie in Bad Radkersburg

Starkes Zentrum

Im Verbund LKH Steiermark gibt es für die Standorte Bad Radkersburg und Wagna künftig eine klare Aufgabenverteilung in Sachen Chirurgie. Was Orthopädie betrifft, werden die Patienten in Bad Radkersburg behandelt. Die Unfallchirurgie ist in Wagna angesiedelt. Auch alle allgemeinchirurgischen Fälle sind Angelegenheit von Wagna.Das LKH Südsteiermark zählt nunmehr insgesamt 714 Mitarbeiter – 321 in Bad Radkersburg und 393 in Wagna. Ärztlicher Leiter des Verbundes "LKH Südsteiermark" ist Primarius Othmar Grabner. Karoline Buchmann-Hirschmann ist Betriebsdirektorin, Walter Lerchbacher der Pflegedirektor.Die KAGes hat bereits gute Erfahrungen mit dem organisatorischen Zusammenschluss von Landeskrankenhäusern. Mit den Verbünden "LKH Südsteiermark" und "LKH Weststeiermark" steigt die Zahl der Zusammenschlüsse auf landesweit ingesamt acht.Die KAGes ist der größte steirische Gesundheitsdienstleister und beschäftigt in 13 Landeskrankenhäusern an 23 Standorten und in vier Landespflegezentren über 17.000 Mitarbeiter.