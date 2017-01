Baureportage: Purer Genuss mit dem Hirsch

09.01.2017, 16:23 Uhr

Die "Hendl Stub'n Palz" in Donnersdorf verwandelte sich zum "GenussHirsch".

Wie zu Hause

In Donnersdorf in der Gemeinde Halbenrain bricht ein neues gastronomisches Zeitalter an. Die traditionelle "Hendl Stub'n Palz" wurde mit Jahreswechsel zum "GenussHirsch". Das Zepter von Seniorchef Willi Palz ging an Sohn Fabian über. Dieser bringt unter anderem jahrelange Erfahrung als Souschef im "Hotel im Park" in Bad Radkersburg mit. Auch den Formel 1-Zirkus bekochte Fabian Palz regelmäßig mit Erfolg.Einem Facelift wurde auch das Lokal unterzogen. Nicht zu übersehen ist quasi das Symbol des neuen Konzepts: das vergoldete Hirschgeweih. Dieses "thront" zentral über dem Stammtisch und schaut den Kartenspielern über die Schulter. Die "Genuss-Hirsch"-Philosophie bringt der Chef selbst auf den Punkt: "Der Hirsch bin ich, was sich damit erklärt, dass ich überzeugter Jäger bin. Genuss wollen wir in unserer schnelllebigen Zeit mit regionalen, saisonalen und hochwertigen Produkten bieten."Den Genuss macht auch Gemütlichkeit aus. Wohnzimmeratmosphäre gepaart mit ländlichem Stil entsteht durch viele Holzelemente, die in Verbindung mit dem hauseigenen Kamin rustikalen Flair vom Feinsten versprühen. Verspielte Dekoartikel – darunter alte Obstkisten – erweisen sich als unaufdringliche Hingucker mit besonderem Charme. Mit Erfolg auf Holz klopfen kann Familie Palz dank der Expertise des Teams von "Tischlerei Schuster - Ihr Einrichtungspartner" in St. Anna am Aigen. Auch die Funktionalität kommt nicht zu kurz. Haustechnik Horwath und Bodenlenz aus Deutsch Goritz und das Team von Cziglar, die Profis für Bäder, Fliesen und Heizung aus Bad Radkersburg, sorgten für reibungsloses "Klima" bzw. Barrierefreiheit im Sanitärbereich.Tischlerarbeiten: Tischlerei Schuster - Ihr Einrichtungspartner, St. Anna am Aigen. Haustechnik und Sanitäranlagen: Bäder, Fliesen und Heizung Cziglar, Bad Radkersburg; Haustechnik Horwath und Bodenlenz, Deutsch Goritz

Mein klares Ziel lautete, ein ruhiges Wirtshaus zu schaffen. Und das im ländlichen Stil. Man soll sich bei uns fühlen wie im eigenen Wohnzimmer!Jeder jammert, dass es keine Arbeitsplätze gibt. Man muss selbst was dafür tun, indem man hier einkauft. Ein weiterer Grund ist die hohe Qualität.