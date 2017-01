Ein Tausendsasa feiert seinen 60iger!

27.01.2017, 06:18 Uhr

feierte gebührend und ausgiebig wie ein Staatsmann im Gasthaus Pock in einen Traumhaft Dekorierten Saal in der „Puxa Mühle“ mit mehr als 130 Gästen seinen Sechziger mit seiner Familie, Verwandtschaft, Freunde, Mitarbeiter, Modells von, Bgm. Reinhold Ebner Abordnungen von Vereinen aus der Region/Bez. RA, FF Dietersdorf sowie Abordnungen der Blasmusikkapelle des Bez. Radkersburg und die Funktionäre des DMK Dietersdorf in voller Stärke, die standesgemäß mit einem Ständchen überbrachten sie die Glückwünsche an den Bezirksobmann der Blasmusik von Radkersburg Heinz Trummer zu seinem 60iger. Die Festansprache wurde von Sohn Christoph zu Gehör gebracht. Nach dem Mittagstisch begann der eigentliche Festakt, Mit Glückwünschen aller Art wurde unser Gratulant überdacht jedoch eine besondere Art der Überbringung der Glückwünsche hat sich eineunter der Leitung von Gottfried Trummer und Anni Leitl einfallen lassen. Durch eine Modeschau der besonderen Art, in dem das sie mit mehreren Modellen und Div. Themen/Utensilien die Stationen seines Lebens zum Ausdruck brachten. Mit Vierzeiler aus der Feder von Anni wurden die Themen präsentiert, die Organisation und Motoration wurde von Gottfried wahrgenommen. Dem gelernten Tischler der auch bei Philips in Lebring tätig war, seine Zwischenstation als DJ, auch an seinen Ausflug in die Elektrotechnik wurde gedacht, das war wahrscheinlich auch der Ausschlag für sein Liebe zurund mit Begeisterung verfolgt. Nicht zu vergessen, seine Tätigkeit als Weinbauer mit eigenem Weingarten.die sein ganzes Leben begleitet kam nicht zu kurz, Hermann Puntigam unser Fotograf überreichte ein Bild aller Modells auf Leinen, als besonders Geschenk. Die wichtigste Person in Heinz´s Leben, istder Motor und Chefin von Trachten Trummer die wir mit einem Blumenstrauß Danke sagten. Ein Teil der Verwanden unter Leitung von Melanie Fink mit Eva, Christine und Familie machten auch eine Super Modenschau wo das Geburtstagskind als Moderator unvorbereitet eingebunden wurde und Heinz diese Aufgabe mit Bravur gemeistert hat. Ein Wort noch zur

alle vier sind mit der Virus Blasmusik infiziert. Evi, Christoph und Heinz aktive Musiker in der DMK Dietersdorf a. Gnasbach Bez. Obmann und Christine macht die Musiker Tracht. Heinz ist seit 1970 Musiker mit Beginn in der MMK Gnas 1976 kam die ROT-Kreuz- Kapelle Gnas dazu und 1979 Deutsch Goritz, nebenbei seit 1967 spielte er auch in der neu entstehenden DMK Dietersdorf also in vier Musikkapellen. Somit istmit Freude und Eifer tätig. Jeder kann sich hineinfühlen wenn man die unzähligen Fotos von H. Puntigam/A&G Trummer betrachtet.