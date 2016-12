Feldbacher Poly-Schüler sind große Castingstars

02.12.2016, 15:26 Uhr

Jungmaurer belegten bei Baulehrlingscasting Plätze eins bis neun.

Die Bauakademie Steiermark lud in Übelbach zum vierten Mal zum landesweiten Baulehrlingscasting. 95 Jugendliche aus den Polytechnischen Schulen der Steiermark nahmen daran teil. Das Casting war für die Jugendlichen eine große Chance, sich Vertretern der Bauwirtschaft zu präsentieren und sich für eine sichere Lehrstelle zu empfehlen.Die Polytechnische Schule Feldbach schickte – von Christian Narnhofer und Johann Zenz bestens vorbereitet – 16 Jungmaurer zum Wettbewerb. Zu meistern galt es von den Burschen Aufgaben in den Bereichen Sportmotorik, Allgemeinbildung, Mathematik, Deutsch und natürlich Mauern.Die erzielten Erfolge der Feldbacher Schulvertreter sind kaum zu überbieten. Die Vertreter aus Feldbach belegten die Plätze eins bis neun. Hinter den Top drei Clemens Legenstein, Pascal Loipersböck und Jakob Kosmatsch platzierten sich Kevin Konrad, Oliver Lechner, Christoph Schwarz, David Wagner, Oliver Praßl und Rene Maier. Auch Platz zehn ging an einen heimischen Schüler. Und zwar Lukas Kölli von der Polytechnischen Schule Kirchbach.