Fit wie ein Turnschuh mit Isabella und Patrick!

20.01.2017, 16:57 Uhr

P.I.N. Fitness in Mureck bietet statt steriler Kraftkammeratmosphäre einen Ort mit Flair.

In der Mittertorstraße 47 in Mureck haben sich Isabella Neubauer und Gatte Patrick mit "P.I.N Fitness – Gesundheits- und Fitnesstraining" den Traum des eigenen Fitnessstudios erfüllt. Bevor es so weit war, galt es für das Paar, Hand in Hand mit regionalen Professionisten beim Umbau der ehemaligen Büro- und Lagerräume anzupacken. Um optimale Lichtdurchflutung zu gewährleisten, wurden mehrere Trennwände herausgenommen. Ein Laminatboden und ein schalldämpfender Spezialboden sorgen für optimales "Fußklima". Alles in allem ist auf zwei Etagen und 500 Quadratmetern Fläche ein Studio mit familiärem Flair entstanden. Die persönliche Betreuung und das Wohlfühlen beginnen im Eingangsbereich an der Fitnesstheke und in der Relaxecke mit Kinderspielbereich. Nach dem Aufwärmen in der Ausdauerzone geht's gut beraten an die Geräte. Gemeinsam geschwitzt wird im großen Gruppenraum im ersten Stock. Im Obergeschoss befinden sich auch ein eigener Trainingsraum für Damen und die Relax-Lounge mit Infrarotkabine.

Uns war es ein Anliegen, dass die Räumlichkeiten hell und lichtdurchflutet sind.Sich ein klares Ziel zu stecken, ist das Um und Auf. Anreize gibt es viele. Durch regelmäßiges Training gewinnt man enorm an Lebensqualität. Man senkt sein Verletzungsrisiko, steigert die Widerstandskraft und ist generell fitter für den Alltag.Ob Fitness, Gesundheit oder Ernährung – Isabella und Patrick Neubauer stecken die Ziele der Kunden von P.I.N Fitness in einem Erstgespräch individuell ab. Wer gerne in der Gruppe trainiert, kann dies z.B. bei einer Cardio-Attack-Session tun. Geboten werden auch ein eigenes Kids- und Ladies-Workout. Mitglieder haben 365 Tage im Jahr von 6 bis 24 Uhr Zugang zum Studio. Beratung gibt's von Montag bis Freitag zwischen 8.30 und 12.30 bzw. 16 bis 21 Uhr und samstags von 8.30 bis 12.30 Uhr.Frohnwieser Bau GmbH, Mureck; Roth Handel- und Bauwerkerservice, Gnas; Landkauf Bund, KlausenElektro Eibl, Halbenrain