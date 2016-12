Friedenslicht 2016 das Symbol des Friedens!

25.12.2016, 16:09 Uhr

Jedes Jahr entzündet ein Kind das Friedenslicht an der Flamme der Geburtsgrotte Christi in Betlehem u des wird in weiten Teilen Europas verteilt.Bei uns wurde es am 24.12.2016 von unserer Feuerwehrjugend im Feuerwehrhaus an die Bevölkerung verteilt. Bei köstlichem Glühwein , organsiert von LM Georg Grafoner, wurden auch heuer wieder viel über aktuelle Themen gesprochen und Weihnachtswünsche ausgetauscht.

Es konnte wieder ein namhafter Betrag an "Licht ins Dunkel" gespendet werden.Die KameradenInnen der Freiwilligen Feuerwehr Unterpurkla wünschen allen ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gesundes erfolgreiches 2017!Friedenslicht 2016 - aktueller denn jeDie Flamme der Kerze, das Licht, ist ein Symbol für uralte Sehnsucht nach Frieden, das von Hand zu Hand weitegereicht wird. Sie erinnert die Menschen, dass sie sich für den Frieden einsetzen sollen.