Gut geplant in den Urlaub 2017

29.12.2016, 12:30 Uhr

Mit Einbeziehung der Feiertage lässt sich das neue Jahr urlaubstechnisch ganz schön "ausschlachten".

Ganze zwölf Mal steht im Jahr 2017 wieder ein Feiertag im Kalender und nicht alle fallen ganz optimal. Sowohl der 1. Jänner als auch der 19. März, der Josefitag und Landesfeiertag, sind Sonntage und somit – für die meisten Menschen – ohnehin arbeitsfrei.Doch abgesehen davon ist das Jahr 2017 durchaus "ausbaufähig", sprich durch eine geschickte Urlaubsplanung lassen sich längere freie Phasen lukrieren. So fällt gleich der 6. Jänner auf einen Freitag und man gewinnt gleich zu Jahresbeginn ein verlängertes Wochenende.Ostern ist heuer Mitte April und wenn das Wetter mitspielt, könnte Meister Lampe seine bunten Eier schon im frischen Grün der Wiesen verstecken. Der Staatsfeiertag fällt auf einen Montag und lässt sich ebenso bestens zu einem verlängerten Wochenende ausdehnen. Wer von 22. Mai mit dem inkludierten 25. Mai, dem Christi Himmelfahrtstag, bis zum 5. Juni, dem Pfingstmontag, auf Urlaub geht, der spart sich zwei Urlaubstage und hat über zwei Wochen frei. Ebenso lässt sich Pfingsten mit dem Fronleichnamstag, 2017 der 15. Juni, zu einem über 14 Tage dauernden Urlaub verbinden. Mariä Himmelfahrt am 15. August fällt auf einen Dienstag und beschert uns ebenso ein langes Wochenende.

Kombinieren zahlt sich aus

Auch der Nationalfeiertag, 2017 ein Donnerstag, lässt sich mit einem Fenstertag zu einem herbstlichen Kurzurlaub verwenden und jene, die nach dem 1. November, dem Allerheiligentag am Mittwoch, auch Donnerstag, den Allerseelentag, frei haben, können sich mit einem inkludierten Urlaubstag am Freitag ebenso gleich fünf freie Tage schaffen. Auch der 8. Dezember, diesmal ein Freitag, lockt je nach Schneelage schon auf die Piste oder sonst zu einem Shopping-Kurzurlaub.Weihnachten 2017 beschert uns mit dem 24. Dezember am Sonntag gleich drei einkaufsfreie Tage und der 1. Jänner 2018 fällt demnach auch auf einen Blue Monday.Arbeitet man ohnehin im Gastgewerbe, als Arzt, Krankenschwester oder im Tourismus, dann spielt dieses Zahlenspiel mit den zusätzlichen Urlaubstagen wahrscheinlich keine wesentliche Rolle.