Heiße Boliden verabschiedet

28.08.2016, 16:33 Uhr

Riegersburg, 28. August 2016. Mit dröhnenden Motoren und quitschenden Reifen startete die Austroball spektakulär am Badesee von Riegersburg zur dritten Rallye in Folge.

Hunderte Besucher säumten das Gelände rund um den Parkplatz beim Badesee in Riegersburg, um den Start der diesjährigen Austroball erleben zu können. Die heißen Boliden finden Gefallen bei jung und alt. Mit tobenden Applaus wurden die weit über 150 teilnehmenden Sportwagen auf ihre Runde durch vier Bundesländer verabschiedet. "Es macht so richtig Spass vor so vielen Leuten bei einer herrlichen Kulisse zu starten, ein wenig Gas zu geben und dabei auch noch etwas für den guten Zweck zu tun." so Ronald Lang vom gleichnamigen Autohaus aus St. Anna am Aigen.Vier Tage lang geht es über Kärnten, Tirol und Salzburg zurück in die Steiermark, wo am Mittwoch eine große After Rallye Party steigt. Schöne Autos, disziplinierte Fahrer und helfen, solche Veranstaltungen braucht das Land.www.oldstyrianpanther.jimdo.com