"Heiße" Stunden im kalten Winter

20.01.2017, 16:12 Uhr

In den regionalen Thermen genießen Körper und Geist Entspannung pur.

"Ausgezeichnete" Qualität

In der Ruhe liegt die Kraft

Was entspannt und ist gleichzeitig gesund? Ein Besuch in der Therme. Die Südoststeirer haben die Qual der Wahl. Die Therme der Ruhe Bad Gleichenberg, die Parktherme Bad Radkersburg und auch die Therme Loipersdorf in der benachbarten Oststeiermark bieten sich für einen Besuch an. Wer es nicht ganz so heiß mag, kann auch im Hallenbad in Feldbach seine Runden ziehen.In Bad Radkersburg, der südlichsten Thermendestination im Thermenland Steiermark, feierte man im Vorjahr die Auszeichnung zur "Therme des Jahres 2016". Die gesundheitsfördernde und gleichzeitig entspannende Wirkung des besonders mineralstoffreichen Thermalwassers auf den Bewegungsapparat ist vor allem im Quellbecken mit 36 Grad Temperatur spürbar. Angesagt bei Sportlern ist das 50-Meter-Outdoor-Sportbecken. Zum gebotenen Aktiv- und Vitalprogramm zählt u.a. die Aqua-Faszien-Fitness. Saunaliebhaber kommen im Rahmen einer speziellen "Sauna-Zermonie" mit regionalen Naturprodukten auf ihre Kosten. Im Restaurant setzt man regionale und saisonale Schwerpunkte.In der Therme in Bad Gleichenberg, der Therme der Ruhe, wird bewusst auf Animationsprogramm und Entertainment verzichtet. Auf einer Gesamtfläche von 2.500 m² mit Innen- und Außenbecken, Whirlpool, Bodengeysiren, Nackenduschen, Luftsprudelbank und großzügigen Liegeflächen sollen Gäste Alltagsstress vergessen. Ideal zum Ausspannen eignet sich auch der Lesebereich mit Kamin. Das Wasser im Heilbad, das sich aus der Mariannenquelle und der Maxquelle zusammensetzt, ist übrigens speziell bei rheumatischen Erkrankungen wirksam. Wie auch in Bad Radkersburg, kann man in Bad Gleichenberg nach Lust und Laune saunieren.Aktuell heißt es in den sechs Thermen im Thermenland Steiermark übrigens "Alles Wasser". Bis zum Höhepunkt und Abschluss, dem „Tag des Wassers" am 22. März, werden Führungen, Vorträge, Verkostungen und spezielle kostenlose Aktiveinheiten geboten.

Tageskarte Erwachsene: 19 Euro, mit Sauna: 24 Euro; Tageskarte Kinder bis 14 Jahre: 11 EuroTageskarte Erwachsene: 25,60 Euro, Aufpreis Saunadorf: 7,10 Euro; Tageskarte für Kinder von 6 bis 15,9 Jahren: 10,50 Euro; Kinder von 0 bis 5,9 Jahren: freier Eintritt