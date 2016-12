Helfen ist bei uns Ehrensache

05.12.2016, 12:38 Uhr

Steirer können stolz auf sich sein: Knapp die Hälfte engagiert sich ehrenamtlich.



1.350 Verein im Bezirk



Ehrenamt in Bildern

560.000 Steirer – also jeder Zweite – setzen sich in ihrer Freizeit in irgendeiner Form für das Gemeinwohl ein. Rettungssanitäter, Sporttrainer oder etwa Seniorenbegleiter wurden am Internationalen Tags des Ehrenamts am 5. Dezember ein Mal mehr vor den Vorhang geholt.Neben dem unermesslichen Nutzen für die Mitmenschen ist diese Freiwilligenarbeit auch volkswirtschaftlich von hohem Wert. In Zahlen ausgedrückt kommt die Gemeinnützigkeit laut einer Studie der Donau Universität Krems einer jährlichen Wertschöpfung von 10 Milliarden Euro gleich. Auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Stellvertreter Michael Schickhofer sind sich einig: Ohne das ehrenamtliche Engagement, ohne das Zusammenhalten, könnten wir als Gesellschaft nicht bestehen. Die Freiwilligen seien der Kitt, der uns zusammenhalte.Im Vulkanland sind schätzungsweise mehr als 40.000 Menschen ehrenamtlich im Einsatz. Einer von ihnen ist der Bad Gleichenberger Polizist und Familienvater Alfred Maier. Seit 14 Jahren macht er sich für den Opferschutz stark. Mittlerweile leitet er die Landesstelle des Vereins "Weißer Ring". Im Bezirk hat er mit Juristin Heike Berner-Baumgartner und Psychotherapeutin Gabriele Weissenbacher eine Außenstelle eingerichtet.Laut ÖVP-Abgeordnetem Franz Fartek muss das Ehrenamt in der Region keinen Vergleich scheuen. Nirgendwo sonst in der Steiermark sei die Vereinsdichte so groß wie bei uns. 1.350 Vereine gibt es im Bezirk – das sind im Schnitt 50 pro Gemeinde.Das Ehrenamt schaffe soziale Beziehungen, Geborgenheit und Zugehörigkeit. Fartek sagt ausdrücklich Danke, geht aber auch selbst mit gutem Beispiel voran. Der Abgeordnete ist aktives Mitglied der Feuerwehr Johnsdorf-Brunn. Aber auch auf freiwillige Zeiten in der Landjugend, in der Theatergruppe oder der Stadtkapelle Fehring blickt Franz Fartek zurück. Er selbst sei davon überzeugt, daraus das Rüstzeug für die heutige politische Arbeit mitgenommen zu haben.Mehr Informationen zum Ehrenamt und Porträts von Ehrenamtlichen aus den Regionen: www.ehrenamt.steiermark.at