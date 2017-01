Mit Salz wieder zu mehr Luft!

05.01.2017, 14:41 Uhr

Salzgrotten beleben in der Zeit von Husten und Schnupfen Körper und auch die Seele.

Salz in reinster Form

Der Winter ist eine Herausforderung für die Gesundheit. An kalten Tagen wünscht sich der eine oder andere nichts sehnlicher als Meeresluft. Um Meeresklima zu erleben und Salz in der Luft zu schnuppern, muss man nicht weit reisen. In Feldbach findet man in der Bindergasse die Jupiii-Salzgrotte vor – im Süden des Bezirks bietet man in der Parktherme Bad Radkersburg die Kräuter-Salz-Grotte. Die positiven Effekte von "salzigen" Sitzungen sind laut Lisa Danner von der Jupiii-Salzgrotte vielseitig. "Die feuchte, salzige Luft wirkt sich beruhigend und schleimlösend auf die Atemwege aus. Regelmäßige Sitzungen helfen etwa auch bei Allergien, Hautproblemen, Stress oder Depressionen".Eintauchen kann man in Feldbach bequem in Alltagskleidung in zwei "Raumwelten". Im Inhalationsraum atmet man 20 Minuten lang das reinste Salz: das Halitsalz. Laut Lisa Danner ist diese intensivere Form der Sitzung vor allem bei akuten Atemwegserkrankungen hilfreich. 45 Minuten nimmt man in der großräumigen Salzgrotte Platz, die mit dem eingebauten Gradierwerk auch visuelle Entspannungsmomente offeriert. Stressgeplagte können sich hier fallen lassen. Während Erwachsene sitzend Ruhe und Salz genießen, können Kinder im Zuge der Kindersitzungen in einem eigenen Bereich auch im bzw. mit dem Salz spielen.Einen hohen Salzanteil haben auch die Gleichenberger Thermalquellen, die im Kurhaus Bad Gleichenberg für therapeutische Zwecke verarbeitet und genutzt werden. Laut dem ärztlichen Leiter Christian Wiederer werden Solebäder etwa bei Neurodermitis eingesetzt. Inhalationen sind bei Erkrankungen der Atemwege wie z.B. Bronchitis, Asthma bronchiale und auch Pollenallergien gefragt. "Bei Inhalationen mit Sole trocknen die Schleimhäute weniger aus, da die Atemwege befeuchtet werden. Zäher Schleim verflüssigt, wird gelöst und kann besser abgegeben werden – die Selbstreinigung der Atemwege wird unterstützt", so der Mediziner. Inhalationen kann man im Kurhaus übrigens auch als Privatzahler, also ohne Zuweisung bzw. Verordnung konsumieren. Im Vorfeld ist laut Wiederer allerdings eine Begutachtung durch die Kurärztin notwendig, um Unverträglichkeiten auszuschließen.Für Erwachsene kostet die Einzelsitzung je 12 Euro, der 10er-Block 120 Euro, wobei eine elfte kostenlose Sitzung inkludiert ist. Kinder zwischen 3 und 6 Jahren zahlen für eine Einzelsitzung 6 Euro, für den 10er-Block (plus 1 Gratissitzung) 60 Euro, für Kinder zwischen 0 und 3 Jahren ist der Eintritt in Begleitung eines Erwachsenen gratis