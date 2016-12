Neue Apotheke für den Kurort

27.12.2016, 10:36 Uhr

Die Räume im Zentrum sind nun bereits seit drei Jahren für die Apotheke reserviert.

Bad Gleichenberg bekommt schon im Frühjahr eine zweite Apotheke. Drei Jahre nach dem Ansuchen wurde jetzt die Konzession behördlich erteilt. Rund ein Jahrzehnt lang musste der Thermen- und Schulstandort ohne Apotheke im Zentrum auskommen. Die Johannes-Apotheke war bekanntermaßen von der Brunnenstraße in die Ringstraße ausgesiedelt. Ingo Neubacher – zurzeit noch im Team der Apotheke Sinabelkirchen – wird 2017 die "Cur Apotheke" im Ortskern führen.Zwei Zahnärzte und ein Orthopäde befinden sich bereits in dem Komplex in der Kaiser-Franz-Josef-Straße. Die Apotheke soll eine optimale Ergänzung zum medizinischen Angebot sein. Die Entscheidung zur Konzessionserteilung sei richtig gewesen. "Das Einzugsgebiet ist riesig. Dazu kommen die bis zu 1.500 Schüler und Studenten im Kurort", so Bürgermeisterin Christine Siegel, die sich auf planmäßig sieben neue Arbeitsplätze freuen darf. Mit der Apotheke erwarte man sich auch mehr Frequenz im Zentrum, sieht die Gemeindechefin eine weitere Bereicherung für den neuen Ortskern. Ihr Ehemann Jörg Siegel, Geschäftsführer der "GLBG Kurhotel im Park GmbH", spricht sogar vom "spektakulärsten Zentrumsentwicklungsprojekt der Steiermark".