Neue Führung bei Stadtmusik Feldbach

10.01.2017, 11:03 Uhr

Peter Pöllauberger ist neuer Obmann der Feldbacher Stadtmusik.

Zu einem Wechsel in Vorstand kam bei der Stadtmusik Feldbach im Zuge der Jahreshauptversammlung. Obmann Karl Buchgraber stellte sich aus beruflichen Gründen nicht mehr Wiederwahl. Peter Pöllabauer wurde zu seinem Nachfolger bestimmt. Seine Stellvertreter sind Hartmut Buchgraber und Petra Josefus. Kassier ist Mathias Prassl, als Schriftführer fungiert weiterhin Stefan Theißl. Einen weiteren Führungswechsel gab es bei der musikalischen Leitung. Der bisherige 1. Kapellmeister Rudi Trummer übergab den Taktstock an Sohn Robert Trummer und übernimmt die Rolle des 2. Kapellmeisters.Auch Auszeichnungen standen am Programm. Für ihre zehnjährige Treue wurden Martin Tappauf, Mario Strobl, Michael Wurzinger Michael und Franz Löffler prämiert. Für 15 Jahre wurde Hannes Prassl ausgezeichnet – schon 30 Jahre sind Ernst Heuberger, Petra Josefus, Gabriele Schelch und Achim mit dabei. Gar 40 Jahre ist Karl Tappauf Mitglied. Christian Josefus und Robert Trummer wurde das Verdienstkreuz am Band in Bronze vom Steiermärkischen Blasmusikverband verliehen.