Ortsreportage St. Peter: Landleben mit Weitblick

06.02.2017, 09:31 Uhr

Kleine Strukturen und große Visionen machen St. Peter am Ottersbach aus.

Vor 797 Jahren wurde St. Peter am Ottersbach erstmals urkundlich erwähnt. Das Landleben von dem einst der regionale Heimatdichter und Literat Fred Strohmeier in seinen Werken erzählte, wird nicht nur alljährlich im Zuge des ihm gewidmeten "Khünegger Landleben" gelebt. Landwirtschaft, Handwerkskraft und Weinbau spielen auch 2017 noch eine zentrale Rolle. Rund 100 Betriebe geben knapp 500 Menschen Arbeit. Den Kaffee und das Mittagessen kann man noch vor Ort einnehmen. Auch für des Doktors guten Rat, für Milch und Brot sowie den Postweg muss man St. Peter nicht den Rücken kehren. Man hat, was man braucht, aber man denkt voraus. Das Ortszentrum, das u.a. dank des Caritas-Senioren- und Pflegewohnhauses qualitätsvolles Leben bis ins hohe Alter möglich macht, verändert sich. Ab Frühjahr verwandelt sich das "Kirchenschantlhaus" zum neuen barrierefreien Gemeindeamt. Bleiben werden an Ort und Stelle sowohl das Café von Werner Riedl als auch Zahnärztin Antonia Platzer.In weiterer Folge macht das jetzige Marktgemeindeamt nach einer Sanierung Wohnungen Platz. Vis-à-vis ist am "Sommer-Areal" eine Heimat für einen Nahversorger, weitere Geschäftslokale und Wohnungen geplant. Im Frühjahr geht auch die flächendeckende Versorgung mit Breitbandinternet ins Finale. Der Startschuss fällt auch bald für die neue Ortsdurchfahrt in Dietersdorf am Gnasbach.