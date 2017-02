Ortsreportage Tieschen: Energie – die Kids wissen wie!

13.02.2017, 11:42 Uhr

Tieschens Volksschüler setzten sich mit dem Thema Energie auseinander.

In der Volksschule Tieschen wurde wieder das Energieprojekt „Kids meet Energy" durchgeführt. Das Ziel des Tages lautete, 27 Kinder für energie- und umweltbewusstes Handeln zu sensibilisieren bzw. zu begeistern. Der sinnvolle Umgang mit Energie wurde den Kids auf spielerische Art und Weise bzw. anhand vieler Experimente nähergebracht.So setzten sich die Schüler der 4. Klasse zum Beispiel mit der Energieeffizienz von Haushaltsgeräten auseinander, wobei man unnötigen Bereitschaftsverbrauch bei Elektrogeräten beleuchtete. Um die in den Experimenten gemessenen und berechneten Einsparungen an Kilowattstunden und Euros augenscheinlich zu machen, rechnete man sie in „Eiskugeleinheiten" um. Ein spezielles Erlebnis war das Forschen mit den Lego-Experimentierboards. Hier konnten die Kids lernen, welche Materialien Strom leiten und welche nicht. Dass man mit drei Grundfarben 16,8 Millionen verschiedene Farben erzeugen kann, zeigten Versuche mit RGB-LED-Lichtstreifen auf.