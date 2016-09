Riegersburg ist Heimat vieler Gaumenfreuden

29.09.2016, 00:00 Uhr

„Wir wollen die kulinarischste Gemeinde Österreichs werden“, legt Bürgermeister Manfred Reisenhofer die Latte hoch.

Weithin sichtbar thront die 850 Jahre alte Festung auf einem alles überragenden vulkanischen Fundament, umringt von sanften Hügeln und Tälern. Der Ausblick auf die herbstlichen Wälder, die fruchtbaren Äcker, die prächtigen Obst- und Weingärten zeugen von der Vielfalt der „kulinarischsten Gemeinde Österreichs“, so die Vision der Marktgemeinde.Das Land rund um die Burg ist mit den Kräften des „Erdinnersten“ ausgestattet, mineralisch und fruchtbar sind die Böden, markant ist der Wechsel zwischen Tageserwärmung und den im Herbst bereits empfindlich kühlen Nächten. Das sorgt für Kraft, Finesse und Aromadichte der Früchte.Für den Herbst gilt also: Rein in eine erlebnisreiche Genussregion mit erfrischend steirischer Herzlichkeit!

Steirische Top-Ausflugsziele

Kulinarisches Riegersburg

Aber nicht der Wein und das Obst allein machen das vulkanische Land rund um die Riegersburg zu einer verheißungsvollen Destination für Genießer. Gläserne Manufakturen gewähren tiefe Einblicke in die Erzeugung feinster Spezialitäten. Buschenschänken und Gastwirte veredeln die Regionalität zu ansprechenden Gaumenfreuden am Teller. Und: Riegersburg ist die Gemeinde mit den Top-Ausflugszielen der Steiermark.Willkommen zu Verkostungen und Erfahrungen, zu Führungen und Verführungen im genussvollen Riegersburg!Top-Ausflugsziele: Die stärkste Burg der Christenheit - die Riegersburg, Josef Zotters Schokoladenmanufaktur mit essbarem Tiergarten, Fromagerie, Hochseilgarten, Seehaus, Kulinarium, Schloss Kornberg mit Schlosswirt, Genusshotel, Buschenschenken, Gastwirte und Direktvermarkter.Wir sind für Sie da:Tourismusverband,8333 Riegersburg26Tel. 03153/ 8670E-Mail: tourismus@riegersburg.com Internet: www.riegersburg.com Montag bis Samstag: 8.30-15 UhrDiesen Beitrag im e-paper Herbstgenüsse lesen.