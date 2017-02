Schüler aus vier Ländern lebten in Mureck Europa!

10.02.2017, 17:20 Uhr

Die Besucher, die bei Gastfamilien untergebracht wurden, lernten nicht nur Mureck kennen, sondern machten auch Abstecher nach Graz, in die Schokomanufaktur Zotter und die Parktherme Bad Radkersburg. Im Mittelpunkt stand aber die gemeinsame völkerverbindende Projektarbeit. Fünf Formationen – die Printreporter, die Onlinereporter, eine Foto-, Video- sowie eine Kreativgruppe – widmeten sich u.a den Tücken des Internets. So setzte man sich kritisch mit den Themen "Fake-News" und Verletzung von Urheberrechten auseinander. Gestaltet wurden neben einem eigenen Magazin und einem Instagram- und Snapshot-Auftritt auch Videos und eine Fotopräsentation. "Für die Schüler war es eine kulturelle und sprachliche Bereicherung", so Pädagoge Gernot Schaupp, der in Mureck die Projektleitung inne hat. Er besucht heuer noch mit den Schülern als letzte Projektstation Altötting.