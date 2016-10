Schwarzautaler Wiesn macht sich bereit

Zum 11. Mal geht’s heiß her auf der Schwarzautaler Wiesn!

Nach intensiver Suche nach dem perfekten Veranstaltungsgelände für das Oktoberfest der Superlative ist es jetzt soweit: Auf 40.000 m² kann die Landjugend Schwarzautal in diesem Jahr neben einem riesigen Festzelt und dem Diskozelt außerdem einen Vergnügungspark bieten. Wiesengaudi garantiert!

Los geht’s mit dem traditionellen Bieranstich und anschließendem Freibier so lange der Vorrat reicht. Musikalisch werden die Lebringer Trachtenmusik sowie die "Poppendorfer" für beste Stimmung sorgen. Wortwörtlich krachen lassen werden es inzwischen die Langer Schuhplattler. Anschließend werden "Die Draufgänger" so richtig einheizen und das Festzelt bis in die frühen Morgenstunden zum Hexenkessel verwandeln. Zusätzlich wird Happy Sound im Discozelt für Spaß und gewohnte Wahnsinns-Stimmung sorgen.

Sei dabei beim größten Oktoberfest im Süden der Steiermark! Beginn 18 Uhr!

Keine Tischreservierung möglich! Es gilt: First come first served ;)