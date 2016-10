Show mit schnellen Vierbeinern

03.10.2016, 14:41 Uhr

Das Reiterfest in Radochen begeisterte die Pferdefreunde.

Der Reit- und Fahrverein RFV Centaurus vom Reiterhof Sabitzer in Radochen schaffte es, mit bekannten Gastreitern aus Kornberg und Graz, die vielen Gäste beim Fest der Pferde mit einem vielvielseitigen Showprogramm zu begeistern.Das Programm begann mit einer von sechs Damen gerittenen Quadrille im Western-Outfit, die von dazu passender Country-Musik untermalt wurde. Es folgten Vorführungen verschiedenster Pferdedressuren auf höchstem Niveau. Das Reiten mit Islandpferden in ihrer vierten Gangart Tölt wurde von Priska Verdino und Katja Reiss vorgestellt. In der Freiheitsdressur von Parelli-Instruktorin Jennifer Trummer konnte das Publikum sehen, wie tief das Vertrauen zwischen Pferd und Mensch gehen kann. Carmen Sabitzer-Schober zeigte mit ihrer Stute Sissy eine klassische Dressurarbeit und Priska Verdino demonstrierte mit ihrem 27-jährigen Islandpferd "Randver", wie Bodenarbeit und Gymnastik auch Pferde lange fit halten können. Kinder waren vom Ponyführen begeistert. Durch das Programm begleitete Hermann Alois.