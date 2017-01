Steirische Delegation im Zentrum der Politik

31.01.2017, 15:18 Uhr

Vertreter aus dem Sozialbereich besuchten Brüssel und knüpften wertvolle Kontakte.

Für rund 22 Vertreter der unterschiedlichsten Einrichtungen und Institutionen aus dem Sozialbereich führte der Weg aus der Südoststeiermark direkt in das politische Zentrum Europas, nach Brüssel.Auf Einladung von MEP Josef Weidenholzer organisierte LAbg. Cornelia Schweiner die Reise und ermöglichte der Delegation einen direkten Einblick in das politische Geschehen im Europäischen Parlament. Auch das Zusammenspiel Österreichs mit der Europäischen Union wurde dadurch für die Teilnehmer transparenter und erlebbar.Hauptziel der Reise bestand darin, einen direkten Kontakt zu Politikern und Repräsentanten herzustellen, um zukünftig auch in der Region weitere Sozialprojekte und Initiativen starten zu können.Durch den gut strukturierten Terminplan konnte die Gruppe aktuelle politische Themen mit verschiedenen europäischen Spitzenpolitikern erörtern und erhielt Antworten aus erster Hand.

Infos für die Region

„Ich möchte mit dieser Reise den Sozialeinrichtungen die Möglichkeit bieten, sich über europäische Fördergelder vor Ort zu informieren und dadurch wertvolle Kontakte zu knüpfen. Kleine Einrichtungen haben dazu nur selten Gelegenheit. Der direkte Austausch mit den Politikern und Repräsentanten soll es erleichtern, an die Informationen zu kommen, die die Institutionen für die Arbeit in unserer Region brauchen", erklärt LAbg. Cornelia Schweiner. Dadurch könne man neue Projekte für Frauen, Jugendliche und Berufswiedereinsteiger generieren, um sie erfolgreich in die Arbeitswelt eingliedern zu können.„Als nächsten Schritt möchte ich Experten zu europäischen Fördermöglichkeiten einladen. Sozialeinrichtungen können sich während der geplanten Veranstaltung konkret informieren“, ergänzt Schweiner.