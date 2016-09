Straden ist ein wunderschöner Ort zum Leben

29.09.2016, 00:00 Uhr

Die gastfreundlichen Stradener vereinen Kunst, Kultur und Kulinarik zum Hochgenuss. Landschaftlich ist Straden wunderschön.

Straden – ein Kultur-, Natur- und Genussreich inmitten eines Europaschutzgebietes, in dem Weingüter, Buschenschenken, Wirtshäuser und gläserne Manufakturen der Kulinarik und des Handwerks eine ganz besondere Lebenskraft ausstrahlen. Bäuerliche Produzenten, Manufakturen, Rad- und Wanderwege, Kirchen, Museen und Kulturprojekte laden zum Verweilen ein.

Kunst, Kultur und Kulinarik

Straden ist ein Ort der Lebenskraft

Mit seinen vier Kirchen und drei weithin sichtbaren Kirchtürmen thront der Wallfahrtsort über der Region. Bereits vor fünf Jahrtausenden fand der Mensch zu diesem Ort, der sich zur Kulturhochburg der Südoststeiermark entwickelt hat.Am Fuße Stradens, in Stainz, wird das Brauchtum in besonderer Weise gepflegt und es gibt unzählige urige Kellerstöckl, ebenso viele Korbflechter, einen Heimatdichter und die farbenfrohe Blauracke. Sie verbringt ihre Sommer nur dort, wo die Welt noch in Ordnung ist.Hof bietet eine der schönsten Aussichten auf Straden, idyllische Weinberge, Buschenschenken, Wollschweine, die Heilquelle „Johannisbrunnen“, aber auch den Bulldogwirt und seine Flohmärkte.In Krusdorf wiederum gibt die Landwirtschaft den Ton an. Fleißige Bauern bieten Puten- und Huhnspezialitäten, Geselchtes, taufrisches Gemüse, Eier und Honig ab Hof an. Und auch hier gilt wie in ganz Straden: Tauchen Sie in die kulinarische Vielfalt der Region und in ihre Lebenskultur ein.Kulturgroßereignis in Straden: 40-Jahre Straden aktiv, das Motto: „4x1/2-Konzerte2“ – an vier Konzerttagen treffen sich auf der Bühne jeweils zwei Gruppen, die ein halbes Konzert spielen und somit den Genuss zum Quadrat werden lassen. Von 13. bis 16. Oktober mit Beginn um 19.40 Uhr (am Sonntag Beginn um 10.40 Uhr) im Kulturhaus Straden.Info und Karten unter www.straden-aktiv.com Genusstipp: Greißlerei in Straden www.demerin.at Tourismusverband Straden8345 Straden 60Tel.: 03473/8021E-Mail: info@straden.net Internet: www.straden.at Diesen Beitrag im e-paper Herbstgenüsse lesen.