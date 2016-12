Unsere Lebensmittel bringen's

15.12.2016, 16:26 Uhr

Seitinger, Titschenbacher und Roth wünschen regionale Festtage.

Landesrat Johann Seitinger, Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher und Hans Roth, Unternehmer mit Wurzeln in Gnas, stehen in der Weihnachtzeit für den regionalen Einkauf ein. „Regionale Lebensmittel sind eine riesige Chance für Klima, Umwelt, Wirtschaft- und Landwirtschaft sowie für den österreichischen Arbeitsmarkt", so Hans Roth, Aufsichtsratsvorsitzender der Saubermacher AG.Franz Titschenbacher erklärt, dass in der Steiermark 6.000 neue Jobs geschaffen werden könnten, wenn nur ein Drittel der internationalen Lebensmittel in den heimischen Einkaufswagen durch lokale ersetzt werden würden. Die Landwirtschaftskammer zeigt auch Unterschiede bezüglich der Transportwege auf. Dafür hat man drei Menüs mit regionalen und internationalen Lebensmitteln verglichen. So lassen sich z.B. beim Festtagsbraten mit Erdäpfelpüree aus heimischen Lebensmitteln 52.801 Transportkilometer sparen.